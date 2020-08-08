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Экологи оценили слова Билла Гейтса о превосходящей пандемию COVID угрозе 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Оценены слова Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»
Фото: News.ru
Представители Greenpeace и WWF прокоментировали сравнение Биллом Гейтсом пандемии с процессом изменения климата на Земле. Их мнения разошлись. По мнению миллиардера и филантропа, человечество ждёт глобальный кризис, начало которого мир ощутит уже в ближайшем будущем.
Руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков согласился с Гейтсом.

Уже сейчас из-за климатического кризиса с каждым годом наблюдается увеличение опасных природных явлений, которые приводит к значительным негативным последствиям для экономики и здоровья людей и связанным с этим случаям дополнительной смертности. Человечество меняет климат, а климатические катаклизмы меняют нашу реальность, — отметил Яблоков в комментарии для РБК.

Он также добавил, что разделяет мнение американского филантропа о том, что человечество недостаточно делает для того, чтобы снизить нагрузку на экологию.
В свою очередь, директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин считает, что, сравнивая пандемию COVID-19 и глобальное потепление, Гейтс принципиально не прав.

Вирус явился неожиданностью для всего мира. Глобальное изменение климата — вещь просчитываемая, постепенно приближающаяся к нам, давящая на нас.

По его словам, наиболее негативные последствия изменения климата придутся на вторую половину нынешнего века, а их тяжесть будет зависеть от того, по какому сценарию станут развиваться события. Свои опасения по поводу грядущей катастрофы Билл Гейтс высказал в своём блоге. Он предполагает, что в следующие 10–20 лет экономический ущерб, нанесённый изменением климата, будет таким же серьёзным, как урон от пандемии, если бы она случалась каждые 10 лет. Кроме того, по его оценке смертность, вызванная глобальным потеплением достигнет уровня как при текущей пандемии уже 2060 году.
Пост он закончил призывом извлечь уроки из ситуации с коронавирусом. Тогда, считает он, мир сможет подойти к изменению климата более осведомлённым о последствиях бездействия и более подготовленным к спасению жизней и плохим вариантам развития событий.
Миллиардер также предложил несколько шагов по недопущению катастрофы. В частности, Билл Гейтс считает, что контролировать выбросы нужно с помощью науки и инноваций. Также он уверен, что решения против экологических бедствий должны работать и в развивающихся странах. По словам основателя корпорации Microsoft, в отличие от вакцины против коронавируса, «которая будет у нас в следующем году», двухлетнего решения проблемы изменения климата не существует, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Билл Гейтс , Алексей Кокорин
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