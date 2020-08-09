Стал известен план белорусской оппозиции, которым ее представители воспользуются в случае победы президента республики Александра Лукашенко на выборах главы государства. Инструкции по организации «майдана» опубликовал Telegram-канал NEXTA Live, который принадлежит журналисту Степану Путило.

Так, план предусматривает организацию общенациональной забастовки на всех государственных предприятиях Белоруссии . Авторы плана предлагают гражданам республики устроить ее 10 августа. Организаторы забастовки просят их требовать проведения «новых и честных» выборов. Они считают, что руководство белорусских предприятий «не сможет уволить всех», а сотрудники милиции не станут рисковать и «вступать в противостояние с настоящими заводскими мужиками».

Кроме того, организаторы «майдана» посоветовали гражданам проводить митинги у районных администраций. При этом им рекомендуется не захватывать их, а лишь ограничиться блокированием. Задержания органами правопорядка будет «точкой невозврата», после чего нужно устроить блокирование дороги, говорится в плане.

Также его авторы призывают своих сторонников в регионах требовать у главы местного исполкома публично присоединиться к митингующим.

Еще канал обнародовал памятку для протестующего. В ней указано, что предпринимать в случае столкновений с милицией. В памятке есть инструкции по построению боевых порядков, а также прописаны приемы «ответного насилия».

9 августа в Белоруссии проходят президентские выборы.