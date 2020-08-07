На воевавших в Донбассе иностранцев объявили охоту

«Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по настоящее время не менее 2 граждан Болгарии, 7 — Армении, 1 — Грузии, 19 — Италии, 27 — Испании, 12 — Казахстана, 3 — Литвы, 26 — Молдавии, 2 — Нидерландов и 5 — Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины», — говорится в сообщении.