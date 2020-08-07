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Украина начнет преследовать воевавших в Донбассе иностранцев 

Lenta.ru и ещё 1 35 минут назад
На воевавших в Донбассе иностранцев объявили охоту
Фото: РИА Новости
Офис генерального прокурора Украины открыл дела против более сотни иностранцев, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook.
Сотрудники правоохранительных органов начнут преследовать более 100 иностранных наемников.

«Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по настоящее время не менее 2 граждан Болгарии, 7 — Армении, 1 — Грузии, 19 — Италии, 27 — Испании, 12 — Казахстана, 3 — Литвы, 26 — Молдавии, 2 — Нидерландов и 5 — Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно международному праву они являются наемниками, а их действия — нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1989 года.
Уголовные дела открыты по фактам участия лиц в вооруженном конфликте, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, а также действиях в составе незаконных вооруженных формирований, приведших к гибели людей или иным тяжким последствиям. Иностранцам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
29 июля в Белоруссии задержаны 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Арест россиян мог быть спланированной провокацией Службы безопасности Украины (СБУ). Некоторые из задержанных имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе. Украина запросила их экстрадицию.
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В мире , Украина , Генассамблея ООН , СБУ , МВД
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