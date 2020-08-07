На воевавших в Донбассе иностранцев объявили охоту 

Генеральная прокуратура Украины завела уголовные дела на иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Фигурантами уголовных дела стали более 100 иностранцев, сообщается в Facebook офиса генпрокурора Украины.

«Прокурорами офиса генерального прокурора начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Среди фигурантов дела присутствуют граждане Болгарии, Армении, Грузии, Италии, Испании, Казахстана, Литвы, Молдавии, Нидерландов и Германии. Все они, по утверждению Генпрокуратуры Украины, участвовали в незаконных российских вооруженных формированиях на территории Донбасса.

Иностранные наемники, как сообщает прокуратура, находились в составе различных подразделений, подконтрольных «стране-агрессору», в том числе в батальонах «Сомали», «Спарта», «Призрак», мотострелковом полку «Восток», мотострелковых бригадах «Чистяковская» и «Славянская».