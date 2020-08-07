Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На воевавших в Донбассе иностранцев объявили охоту 

Вероника Полынина и ещё 2 22 минуты назад
На воевавших в Донбассе иностранцев объявили охоту
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Украины завела уголовные дела на иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Фигурантами уголовных дела стали более 100 иностранцев, сообщается в Facebookофиса генпрокурора Украины.

«Прокурорами офиса генерального прокурора начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Среди фигурантов дела присутствуют граждане Болгарии, Армении, Грузии, Италии, Испании, Казахстана, Литвы, Молдавии, Нидерландов и Германии. Все они, по утверждению Генпрокуратуры Украины, участвовали в незаконных российских вооруженных формированиях на территории Донбасса.
Иностранные наемники, как сообщает прокуратура, находились в составе различных подразделений, подконтрольных «стране-агрессору», в том числе в батальонах «Сомали», «Спарта», «Призрак», мотострелковом полку «Восток», мотострелковых бригадах «Чистяковская» и «Славянская».
Воевавшие в Донбассе иностранные добровольцы потребовали украинское гражданство
Как сообщал «Рамблер», 29 июля власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян «российских боевиков», которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта. 30 июля пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины сообщила, что среди задержанных российских граждан есть те, что воевали в Донбассе, а также о решении вопроса об их экстрадиции на Украину.
Комментарии 467
В мире , Украина , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Москва ответила Минску на выдачу россиян Украине
Москва ответила Минску на выдачу россиян Украине
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение