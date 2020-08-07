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ООН подтвердила гибель 27 человек у берегов Африки 

Москва24 45 минут назад
ООН подтвердила гибель 27 человек у берегов Африки
Фото: ТАСС/Ton Koene/UIG
Не менее 27 мигрантов стали жертвами инцидента с судном у берегов Мавритании Западной Сахары в четверг, 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ООН и Международной организации по миграции.
"Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев [УВКБ] глубоко опечалены трагической гибелью 27 человек у берегов западной части Африки, между мавританским городом Нуадибу и Дахлой, Западная Сахара", — указано в сообщении.
Подчеркивается, что в происшествии выжил только один человек. На данный момент, он доставлен в госпиталь Нуадибу. Ему пришлось пробыть в море восемь дней.
Сообщается, что лодка с мигрантами отправилась на Канарские острова из Дахлы. По пути плавсредство столкнулось с техническими проблемами, в результате чего пассажиры оказались в море без возможности управлять направлением плавания.
Спецпосланник УВКБ по ситуации в Центральном Средиземноморье Венсан Коштель заявил, что власти региона и международные организации обязаны принять меры против контрабандистов и торговцев людьми, которые убеждают мигрантов в безопасности морских переездов в страны Европы.
Ранее в августе стало известно о крушении лодки в Бангладеше. В происшествии погибли 17 человек, еще один пропал без вести. Спасти удалось 30 пассажирам лодки.
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Комментарии
В мире , Происшествия , ООН , Дахла , Мавритания , Нуадибу
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