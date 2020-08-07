ООН подтвердила гибель 27 человек у берегов Африки 

Не менее 27 мигрантов стали жертвами инцидента с судном у берегов Мавритании Западной Сахары в четверг, 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ООН и Международной организации по миграции.

"Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев [УВКБ] глубоко опечалены трагической гибелью 27 человек у берегов западной части Африки, между мавританским городом Нуадибу Дахлой , Западная Сахара", — указано в сообщении.

Подчеркивается, что в происшествии выжил только один человек. На данный момент, он доставлен в госпиталь Нуадибу. Ему пришлось пробыть в море восемь дней.

Сообщается, что лодка с мигрантами отправилась на Канарские острова из Дахлы. По пути плавсредство столкнулось с техническими проблемами, в результате чего пассажиры оказались в море без возможности управлять направлением плавания.

Спецпосланник УВКБ по ситуации в Центральном Средиземноморье Венсан Коштель заявил, что власти региона и международные организации обязаны принять меры против контрабандистов и торговцев людьми, которые убеждают мигрантов в безопасности морских переездов в страны Европы.

Ранее в августе стало известно о крушении лодки в Бангладеше. В происшествии погибли 17 человек, еще один пропал без вести. Спасти удалось 30 пассажирам лодки.