Крым без воды: Украина поставила жесткое условие

Киев будет поставлять воду в Крым в случае "гуманитарной катастрофы", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинский водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", — отметил премьер.

При этом возобновление промышленного водоснабжения Крыма украинской стороной невозможно, так как для этого требуется вложение средств и ремонт инфраструктуры, рассказал Шмыгаль. Он добавил, что Киев не станет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.