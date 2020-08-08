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Премьер Украины назвал условие поставок воды в Крым 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Крым без воды: Украина поставила жесткое условие
Фото: РИА Новости
Киев будет поставлять воду в Крым в случае "гуманитарной катастрофы", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода".

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинский водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", — отметил премьер.

При этом возобновление промышленного водоснабжения Крыма украинской стороной невозможно, так как для этого требуется вложение средств и ремонт инфраструктуры, рассказал Шмыгаль. Он добавил, что Киев не станет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".
В Крыму пообещали обойтись без воды с Украины
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , радио "Свобода" , Киев , Республика Крым
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