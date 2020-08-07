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США решили ввести новые санкции против Гонконга 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 37 минут назад
США введут новые санкции против Гонконга
Фото: РИА Новости
Правительство США планирует ввести в пятницу санкции против руководителя администрации Гонконга Кэрри Лэм, утверждают СМИ со ссылкой на источники.
Санкции планируется распространить на Лэм и нескольких китайских чиновников, состоящих в Коммунистической партии Китая, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Источники отметили, что санкции планируется ввести из-за «сокращения политических свобод» в Гонконге.
27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня Соединенные Штаты ввели против Китая «гонконгские» санкции.
30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
В начале августа Помпео раскритиковал власти Гонконга за перенос парламентских выборов в городе из-за эпидемиологической ситуации.
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Комментарии 1
В мире , Си Цзиньпин , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Китай , США
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