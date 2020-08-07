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Папа Римский пожертвовал 250 тысяч евро пострадавшим в Бейруте 

ТК «Звезда» и ещё 3 2 часа назад
Папа Римский пожертвовал €250 тысяч пострадавшим в Бейруте
Фото: Alessia Giuliani, Keystone Press Agency, Globallookpress
Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов.
Папа Римский Франциск отправил пожертвование церкви Ливана на помощь пострадавшим в результате мощного взрыва в Бейруте.
Отмечается, что сумма пожертвования составила 250 тысяч евро. Она передана через апостольскую нунциатуру в Бейруте, передает Vatican News.
Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. По данным Минздрава Ливана, число погибших в результате взрыва достигло 154 человек.
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В мире , ФРАНЦИСК , Бейрут , Ливан
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