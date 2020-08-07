Зеленский ответил на петицию о Киево-Печерской лавре

"Распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года N 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в г. Киеве согласно определенному перечню переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви", — указал Зеленский.