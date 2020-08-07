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Зеленский ответил на петицию о передаче Киево-Печерской лавры 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Зеленский ответил на петицию о Киево-Печерской лавре
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию с просьбой оставить Киево-Печерскую лавру за Украинской православной церковью (УПЦ), указал, что этот вопрос о пользовании строения решает украинский кабмин. Ответ президента опубликован на его сайте.

"Распоряжением Кабинета министров Украины от 11 июля 2013 года N 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в г. Киеве согласно определенному перечню переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви", — указал Зеленский.

Как сообщалось, Экс-глава неканонической Украинской православной церкви самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет заявлял, что новая религиозная структура ПЦУ может забрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ Московского патриархата с помощью юридической операции. По его словам, лавра — "украинская, а не российская святыня".
Собственником храмового комплекса Киево-Печерской лавры является украинское государство. Община монахов имеет договор на аренду и пользование, но документ могут аннулировать — как это сделал украинский Минюст с Почаевской лаврой. Тогда без жилья, фактически, остались 200 монахов и 50 послушников.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Правительство Украины , РПЦ , Минюст РФ
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