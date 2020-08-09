ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 54%, таким образом, выборы состоялись, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Для того, чтобы выборы состоялись необходимо участие в них более половины граждан республики, включенных в список избирателей.
Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины избирателей.
Сегодня в республике основной день голосования. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование. За высший государственный пост борются пять человек, в том числе действующий лидер Александр Лукашенко.