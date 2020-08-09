ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране

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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 54%, таким образом, выборы состоялись, заявила в воскресенье председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина . Для того, чтобы выборы состоялись необходимо участие в них более половины граждан республики, включенных в список избирателей.

Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины избирателей.