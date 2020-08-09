ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране

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ЦИК объявил выборы в Белоруссии состоявшимися 

Майк Габриелян и ещё 32 16 минут назад
Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, поскольку явка уже превысила 54%. Об этом заявила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, передаёт ТАСС.

«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», — сказала она.

Уровень в 50% явки по состоянию на 12:00 не преодолен только в Минске. Там явка составила 43%, но «люди идут, подтягиваются и стоят в очередях». В Гомельской и Могилевской областях явка превысила 60%.
По словам Ермошиной, первые результаты президентских выборов появятся уже в воскресенье вечером.
Выборы в Белоруссии: возникла первая проблема
По белорусским законам выборы президента состоялись, если в голосовании участвовало более половины избирателей. Президент избран, если за него проголосовало более половины граждан, пришедших к урнам.
В выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Белоруссии наблюдаются массовые проблемы с интернетом.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Социология , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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