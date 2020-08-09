ЦИК Белоруссии сделал заявление по выборам в стране

«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», — сказала она.

Уровень в 50% явки по состоянию на 12:00 не преодолен только в Минске. Там явка составила 43%, но «люди идут, подтягиваются и стоят в очередях». В Гомельской и Могилевской областях явка превысила 60%.

По словам Ермошиной, первые результаты президентских выборов появятся уже в воскресенье вечером.

По белорусским законам выборы президента состоялись, если в голосовании участвовало более половины избирателей. Президент избран, если за него проголосовало более половины граждан, пришедших к урнам.

В выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко , жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев , глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.