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Литва направила ноту протеста Белоруссии в связи с пуском БелАЭС 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Литва опротестовала запуск БелАЭС
Фото: РИА Новости
Литва направила Белоруссии ноту протеста в связи с пуском находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Как сообщил МИД балтийской республики, в пятницу нота вручена послу Белоруссии в Литве.

"Действия Белоруссии, — излагает ведомство содержание документа, — нарушают принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы, нерешенных проблем ядерной безопасности создает непосредственную угрозу для национальной безопасности Литвы, окружающей среды и населения".

Вильнюс призвал Минск остановить работы по пуску БелАЭС до полномасштабного претворения в жизнь рекомендаций по итогам стресс-тестов, проведенных Минском совместно с Европейской комиссией в лице Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG), а также к сотрудничеству по вопросам обеспечения ядерной безопасности с Еврокомиссией и другими международными структурами.
Как сообщило Министерство энергетики Белоруссии, в пятницу начинается загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС, что означает этап его физического пуска.
Сейм (парламент) Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Вильнюс пытается привлечь к этому бойкоту соседние страны.
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Комментарии
В мире , МИД , Еврокомиссия , Вильнюс , Литва
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