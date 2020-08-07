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Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко 

Артём Кульша 21 минуту назад
Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями о задержании в Белоруссии граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
В 13:46 по московскому времени телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что только что Путин позвонил Лукашенко. Канал пообещал сообщить о подробностях разговора позже.
В 13:50 пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе него президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений и обменялись мнениями о задержании в Белоруссии российских граждан, в частности, выразили уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, который характерен для сотрудничества двух стран.

«Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — добавили в пресс-службе Кремля.

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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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