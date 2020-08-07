Стали известны подробности разговора Путина и Лукашенко 

29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

В 13:46 по московскому времени телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что только что Путин позвонил Лукашенко. Канал пообещал сообщить о подробностях разговора позже.

В 13:50 пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе него президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений и обменялись мнениями о задержании в Белоруссии российских граждан, в частности, выразили уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, который характерен для сотрудничества двух стран.