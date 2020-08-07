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Тихановкая назвала участие в выборах глупостью 

Артём Кульша и ещё 3 37 минут назад
«Глупость»: соперница Лукашенко пожалела о своем выдвижении
Фото: Reuters
Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, наверное, сглупила, когда решила баллотироваться. Об этом она сама заявила Tut.by.
Тихановская, как сообщал «Рамблер», — переводчица, жена белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Сегодня она дала интервью Tut.by. В ходе него кандидатка рассказала, что в декабре 2019 года, когда ее муж отбывал административный арест в изоляторе временного содержания (ИВС), она узнала, что тот намерен баллотироваться в президенты.

«На YouTube есть отложенный запуск. И вот появляется видео, на котором он (Тихановский. — Прим. ред.) говорит, что идет в президенты», — рассказала Тихановская.

После этого она и ее знакомые собрали инициативную группу и от имени Тихановского подали документы для регистрации в Центральную комиссию Белоруссии по выборам. Та не зарегистрировала его из-за отсутствия его подписи на документах.

«Так мне обидно стало, что взяла и приняла решение (регистрироваться самой. — Прим. ред.). Даже сомнений не было! Вот, думаю, что это тогда было — подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», — призналась Тихановская.

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В мире , Политика , СНГ
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