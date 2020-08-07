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«Он еще за чипирование населения Земли не ответил» 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
Заявление основателя Microsoft Билла Гейтса о глобальном изменении климата, которое может привести к более катастрофичным последствиям, чем пандемия коронавируса, вызвало дискуссию в соцсетях. Высказывания пользователей Рунета собрало и опубликовало издание URA.RU.
«Рамблер» писал, что ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал проблему, которая в ближайшее время может привести к столь же трагическим последствиям, как и пандемия коронавируса. Бизнесмен отметил, что «изменения климата могут быть еще хуже», и призвал активизировать усилия по сокращению выбросов парниковых газов.
Заявление Билла Гейтса вызвало дискуссию в российских соцсетях, часть пользователей которых призвала серьезно отнестись к проблеме, однако были и критики американского бизнесмена.

«Уже ничего не изменить, нужны технологии снижения температуры, извлечения СО2 из океанов и атмосферы. А их нет. Точка невозврата пройдена», — отметил Гена Владимирович.

При этом пользователи подчеркнули, что в словах Гейтса нет ничего нового. А также напомнили, что ранее распространялись теории заговора о том, что основатель Microsoft хочет чипировать людей при помощи прививок от коронавируса.

«А какого он делает прогнозы на будущее? Потому, что он предсказатель и глобалист? Потому, что он уже что-то замышляет? Он еще за чипирование населения Земли не ответил!» — отметил Денис Гуцало.

Часть участников дискуссий в соцсетях также пошутила, что глобальной катастрофой станет обновление Windows, и высказала мнение, что Гейтсу не удалось заработать на коронавирусе, и именно поэтому он переключился на тему климата.
Комментарии 7
В мире , Видео , Билл Гейтс , Microsoft , РИА Ura.ru
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