В США запускают американскую версию «Евровидения» 

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США появится американская версия "Евровидения", сообщает Variety. "Американский конкурс песни" дебютирует во время рождественских каникул 2021 года.

Солисты, дуэты или группы до шести человек из 50 штатов представят песни разных музыкальных жанров в прямом эфире телевизионного мероприятия.

Исполнительным продюсером шоу выступит Бен Силверман. Ранее Силверман работал над такими громкими телепроектами, как сериал "Офис", реалити-конкурс "Большой брат" и телевизионная игра "Слабое звено". Концепцию "Евровидения" Силверман называет самой трудной для американской аудитории.

"Я потратил 20 лет, добиваясь этого", — сообщил продюсер.

Также Силверман указывает на воссоединяющую силу шоу. Он считает, что в такие сложные для США времена только культура может объединить весь народ.