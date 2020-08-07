Россия показала обстрел «вражеской» подлодки 

В ходе учений малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота определили местоположение подлодок «противника» и атаковали их торпедами и глубинными бомбами. Об этом сообщило Минобороны России опубликовав на своем YouTube-канале видеозапись стрельб.

«Для розыгрыша эпизода к учению привлекалась одна из атомных подводных лодок ТОФ. Ее поиск и идентификацию экипажи кораблей вели во взаимодействии с палубным вертолетом Ка-27ПЛ», — пояснили в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее была проведена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. По словам главы Минобороны России, она проходила в рамках подготовки к учениям «Кавказ-2020».