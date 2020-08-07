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В Белоруссии с кабин для голосования убрали шторы 

Газета.Ru 1 час назад
В Белоруссии с кабин для голосования убрали шторы
Фото: Reuters
В Белоруссии избирательные комиссии убрали шторы с кабин для голосования на президентских выборах, чтобы избежать распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина уточнила, что закон не устанавливает, как должны быть устроены кабины. Существует лишь требование к тому, чтобы они обеспечивали тайну голосования.

"Четвертая сторона является свободной для того, чтобы в этих замкнутых пространствах не создавалась какая-то вредоносная эпидемиологическая среда", — пояснила Ермошина.

Она добавила, что избиратели постоянно прикасались бы к шторе, что способствовало бы распространению коронавируса. Председатель Центризбиркома заявила, что возмущаются те, кто хотел разорвать или подменить бюллетень.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, с 4 по 8 августа в республике проходит досрочное голосование.
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В мире , Политика , СНГ , Лидия Ермошина , Центризбирком России , РИА Новости
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