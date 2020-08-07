Еще одна страна открыла границы для россиян 

Кения разрешила въезд на свою территорию россиянам без обязательного карантина. Список стран, гражданам которых разрешен въезд, был публикован на сайте аэропорта Найроби.

Ассоциации туроператоров России уточнили, что для въезда в Кению россиянам потребует виза, стоимость которой составляет 50 долларов США, а также справка об отрицательном результате теста на COVID-19, полученная не позднее чем за 96 часов до прибытия.

«Справка желательно должна быть на англ. языке или хотя бы содержать слово Negative в указании результата теста», — говорится в сообщении на сайте АТОР.

В ассоциации также отметили, что всем пассажирам из РФ, следующим в Кению, необходимо будет заранее заполнить онлайн специальную форму, а по прилету в Найроби им измерят температуру. Добраться до Кении можно самолетом через Стамбул.

Как сообщал «Рамблер», Россия возобновит международное сообщение с 1 августа. Первые самолеты отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию. Позднее о готовности принять российских туристов заявила Черногория.