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Еще одна страна открыла границы для россиян 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Еще одна страна открыла границы для россиян
Фото: РИА Новости
Кения разрешила въезд на свою территорию россиянам без обязательного карантина. Список стран, гражданам которых разрешен въезд, был публикован на сайте аэропорта Найроби.
В Ассоциации туроператоров России уточнили, что для въезда в Кению россиянам потребует виза, стоимость которой составляет 50 долларов США, а также справка об отрицательном результате теста на COVID-19, полученная не позднее чем за 96 часов до прибытия.
«Справка желательно должна быть на англ. языке или хотя бы содержать слово Negative в указании результата теста», — говорится в сообщении на сайте АТОР.
В ассоциации также отметили, что всем пассажирам из РФ, следующим в Кению, необходимо будет заранее заполнить онлайн специальную форму, а по прилету в Найроби им измерят температуру. Добраться до Кении можно самолетом через Стамбул.
Как сообщал «Рамблер», Россия возобновит международное сообщение с 1 августа. Первые самолеты отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию. Позднее о готовности принять российских туристов заявила Черногория.
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В мире , Ассоциация туроператоров России , Кения
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