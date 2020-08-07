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Милиция задержала начальника штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Череченя Николая Лысенкова. Об этом сообщает Tut.by.

Черечень, как сообщал «Рамблер», — председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамады). Он — один из пяти кандидатов в президенты Белоруссии. Другие кандидаты — переводчица Светлана Тихановская, действующий глава государства Александр Лукашенко , сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и бывшая депутат Национального собрания Белоруссии Анна Канопацкая.

Основной день голосования состоится 9 августа. 4-8 августа проходит досрочное голосование. Сегодня Лысенков в качестве наблюдателя находился на избирательном участке Столбцовского избирательного округа. Там его задержали сотрудники милиции.

«Я пока не понимаю, к чему это. Мы разбираемся», — рассказал Черечень.

Он сообщил, что, насколько ему известно, Лысенков был задержан по обвинению в организации несанкционированного массового мероприятия.