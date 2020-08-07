Премьер Венгрии назвал мигрантов биологическим оружием 

Он призвал власти запретить им въезд в страну на время пандемии COVID-19. По мнению Орбана, «не все, но некоторые из них» могут быть носителями коронавирусной инфекции.

«Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому проще закрыть границы.

В Венгрии зафиксировано 4,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, 602 человека погибли от осложнений, вызванных COVID-19.

30 марта сообщалось, что Орбан получил «почти неограниченную власть» на время пандемии. Так, правящая партия «Фидес» (ее возглавляет премьер) приняла закон о чрезвычайном положении, не ограниченном во времени.