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Премьер Венгрии назвал мигрантов биологическим оружием 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Премьер Венгрии назвал мигрантов биологическим оружием
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал иммигрантов угрозой, сравнимой с биологическим оружием. Его цитирует La Vanguardia.
Он призвал власти запретить им въезд в страну на время пандемии COVID-19. По мнению Орбана, «не все, но некоторые из них» могут быть носителями коронавирусной инфекции.

«Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что отследить состояние здоровья всех прибывающих в Венгрию невозможно, поэтому проще закрыть границы.
В Венгрии зафиксировано 4,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, 602 человека погибли от осложнений, вызванных COVID-19.
30 марта сообщалось, что Орбан получил «почти неограниченную власть» на время пандемии. Так, правящая партия «Фидес» (ее возглавляет премьер) приняла закон о чрезвычайном положении, не ограниченном во времени.
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Комментарии
В мире , Виктор Орбан , Венгрия
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