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Соратницу Тихановской «по ошибке» задержали в Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 64 20 минут назад
Соратницу Тихановской «по ошибке» задержали в Белоруссии
Фото: ТАСС
Марию Колесникову, участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, отпустили после задержания, сообщило МВД страны.
Штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является Колесникова, сообщил, что ее задержали «при выходе из штаба». Колесникова выезжала с парковки, когда машину «заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции». Колесникову «силой отвели в бус и уехали».
Позднее в штабе сообщили, что «Марию отпустили». Как пояснили в штабе, «сотрудники сказали, что ее перепутали», передает РИА «Новости».

«Марию подвезли к месту ужина и извинились», — говорится в сообщении.

Выборы президента Белоруссии состоятся в воскресенье, 9 августа.
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В мире , МВД , РИА Новости
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