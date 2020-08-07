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Раскрыто местонахождение Хуана Карлоса I 

Газета.Ru и ещё 4 31 минуту назад
Раскрыто местонахождение Хуана Карлоса I
Фото: Reuters
Удалось выяснить маршрут бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, сообщает ABC.
План полета Хуана Карлоса был изменен, чтобы предотвратить слежку: самолет должен был следовать по маршруту Париж—Абу-Даби, но сначала он приземлился в испанском аэропорту Виго, откуда вылетел в столицу ОАЭ.
Расстояние между Виго и Абу-Даби самолет преодолел за 7 часов 13 минут и приземлился в аэропорту Ази, который используется для частных рейсов. Оттуда бывший король на вертолете добрался до отеля Emirates Palace, который считается одним из самых дорогих в мире. Он остановился в одном из шести президентских люксов стоимостью около 11 000 евро за ночь.
Законы ОАЭ очень строги по отношению к папарацци, поэтому сфотографировать Хуана Карлоса почти невозможно.
В прошлый понедельник было опубликовано письмо, в котором Хуан Карлос написал своему сыну Филиппу VI о своем решении покинуть Испанию в связи с расследованием коррупционных преступлений бывшего короля.
Цель его поездки состоит в том, чтобы уменьшить давление на сына и избежать критики монархии.
Это не последняя остановка Хуана Карлоса перед возвращением в Испанию: когда погодные условия в Доминиканской Республике улучшатся, он сможет провести несколько дней на курорте Каса-де-Кампо.
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Комментарии
В мире , Хуан Карлос , телеканал АВС , Абу-Даби , Испания , ОАЭ
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