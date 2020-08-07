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Украина заявила о доминировании в «минском» и «нормандском» форматах 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Украина заявила о доминировании в «минском» формате
Фото: Reuters
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, чего Киев ждет от переговоров в «нормандском формате».
Он заявил, что для Киева важно «продолжать диалог», а на встрече в «нормандском формате» надеется «достигнуть действительно конкретной договоренности о следующих шагах», передает РИА «Новости».
По его словам, Киев собрал мощную команду, «Украина доминирует в минском формате, Украина доминирует в нормандском формате». Ермак заявил, что создана «конструкция, которая дает возможность всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет — все увидят, кто не хочет мира».
Ермак посетил Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава офиса президента заявил, что Зеленский прибыл проверить ситуацию на передовых позициях украинских военных и дух армии.
Ермак сказал, что «у всех очень приподнятое настроение, все поддерживают режим тишины».
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Комментарии 1
В мире , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , РИА Новости , Киев
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