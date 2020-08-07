Украина заявила о доминировании в «минском» формате

Он заявил, что для Киева важно «продолжать диалог», а на встрече в «нормандском формате» надеется «достигнуть действительно конкретной договоренности о следующих шагах», передает РИА «Новости».

По его словам, Киев собрал мощную команду, «Украина доминирует в минском формате, Украина доминирует в нормандском формате». Ермак заявил, что создана «конструкция, которая дает возможность всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет — все увидят, кто не хочет мира».

Ермак посетил Донбасс вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским . Глава офиса президента заявил, что Зеленский прибыл проверить ситуацию на передовых позициях украинских военных и дух армии.

Ермак сказал, что «у всех очень приподнятое настроение, все поддерживают режим тишины».