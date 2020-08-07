Россия получила в Сирии тайную поддержку саудитов

Издание News.ru рассказало , что Саудовская Аравия тайно поддержала российскую операцию в Сирии еще до ее начала. По данным издания, такую информацию предоставил Саад аль-Джабри, экс-помощник саудовского министра внутренних дел, в иске к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.

В иске утверждается, что в 2015 году Саад аль-Джабри участвовал во встречах с главой ЦРУ и раскрыл ему, что саудиты позитивно относятся к планам России в Сирии. По его словам, после одной из таких встреч принц «пришел в ярость».

По словам Саада аль-Джабри, в ЦРУ выражали обеспокоенность тем, что саудиты «поощряют российское вмешательство в Сирию в то время, когда Россия еще не приняла участие в сирийской войне».

В иске, о котором идет речь, Саад аль-Джабри обвинил наследного принца в угрозах убийством. Иск подан в один из американских судов. Адвокаты аль-Джабри заявили, что их клиент обладает компрометирующими сведениями о принце, которые способны подорвать репутацию бен Сальмана в США.

Как сообщал «Рамблер», вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В стране столкнулись интересы не только местных властей и оппозиции, но и крупных государств. Россия поддержала Башара Асада , США — оппозиционеров, а террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) воспользовалась хаосом и начала воевать против всех, захватывая сирийские города.