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Саудиты тайно поддержали Россию в Сирии 

Мария Иванова и ещё 6 12 минут назад
Россия получила в Сирии тайную поддержку саудитов
Фото: Reuters
Издание News.ru рассказало, что Саудовская Аравия тайно поддержала российскую операцию в Сирии еще до ее начала. По данным издания, такую информацию предоставил Саад аль-Джабри, экс-помощник саудовского министра внутренних дел, в иске к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.
В иске утверждается, что в 2015 году Саад аль-Джабри участвовал во встречах с главой ЦРУ и раскрыл ему, что саудиты позитивно относятся к планам России в Сирии. По его словам, после одной из таких встреч принц «пришел в ярость».
По словам Саада аль-Джабри, в ЦРУ выражали обеспокоенность тем, что саудиты «поощряют российское вмешательство в Сирию в то время, когда Россия еще не приняла участие в сирийской войне».
В иске, о котором идет речь, Саад аль-Джабри обвинил наследного принца в угрозах убийством. Иск подан в один из американских судов. Адвокаты аль-Джабри заявили, что их клиент обладает компрометирующими сведениями о принце, которые способны подорвать репутацию бен Сальмана в США.
Как сообщал «Рамблер», вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В стране столкнулись интересы не только местных властей и оппозиции, но и крупных государств. Россия поддержала Башара Асада, США — оппозиционеров, а террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) воспользовалась хаосом и начала воевать против всех, захватывая сирийские города.
В апреле 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил о разгроме ИГ в Сирии. Примерно в то же время глава США Дональд Трамп заявил, что в борьбе с ИГ в Сирии удалось добиться «огромного успеха», поэтому он хочет вернуть американских военных домой.
Комментарии 8
В мире , Башар Асад , Дональд Трамп , Владимир Путин , Исламское государство , ЦРУ , Саудовская Аравия
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