Трамп подписал указ о борьбе с угрозой WeChat 

Лидер США Дональд Трамп подписал указ о запрете транзакций с китайской компанией Tencent, которой принадлежит мессенджер WeChat. Об этом сообщил Белый дом.
«Соединённые Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности», — говорится в документе.
Указ вступает в силу через 45 дней после подписания.
Трамп также запретил проводить какие-либо сделки с компанией ByteDance, владеющей китайской социальной сетью TikTok.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил об ужесточении Вашингтоном политики в отношении китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.