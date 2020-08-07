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Трамп подписал указ о борьбе с угрозой WeChat 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Трамп подписал указ о борьбе с угрозой WeChat
Фото: globallookpress.com
Лидер США Дональд Трамп подписал указ о запрете транзакций с китайской компанией Tencent, которой принадлежит мессенджер WeChat. Об этом сообщил Белый дом.

«Соединённые Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности», — говорится в документе.

Указ вступает в силу через 45 дней после подписания.
Трамп также запретил проводить какие-либо сделки с компанией ByteDance, владеющей китайской социальной сетью TikTok.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил об ужесточении Вашингтоном политики в отношении китайских приложений и телекоммуникационных компаний КНР.
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В мире , Интернет , Дональд Трамп , США
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