Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: TikTok собирается подать в суд на администрацию США 

ТК «Звезда» и ещё 61 14 минут назад
TikTok собирается подать в суд на США
Фото: SheldonÂ�Cooper, Keystone Press Agency, Globallookpress
Владельцы социальной сети могут выдвинуть свои обвинения уже 11 августа.
Владельцы популярной социальной сети TikTok планируют подать в суд на американскую администрацию 11 августа. Такая реакция может стать ответом на принятый накануне указ президента страны Дональда Трампа, затрагивающий интересы сети.
Обвинения в адрес властей США, согласно имеющимся данным, будут строиться на тезисе о неконституционном характере действий американского лидера. По выдвигаемой версии, представителям TikTok не дали возможности ответить на обвинения.
Более того, называется беспочвенным сам посыл о том, что указ Трампа был принят из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает Национальное общественное радио со ссылкой на источник.
Ранее, 6 августа, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал два указа, в рамках которых был введен запрет на осуществление любого рода сделок с владельцем компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok, и дочерними фирмами, а также с владельцем сети WeChat компанией Tencent и ее дочерними предприятиями. Правила контактов с китайскими компаниями, вводимые указом, вступят в силу уже осенью — через 45 дней после подписания документа.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
ТК «Звезда»: последние новости
Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции, считает премьер Ливана Взрыв в порту Бейрута произошел из-за коррупции, считает премьер Ливана В Крыму сообщили о завезенных случаях COVID-19 с Украины В Крыму сообщили о завезенных случаях COVID-19 с Украины Предсказавший победу Трампа эксперт сделал новый прогноз Предсказавший победу Трампа эксперт сделал новый прогноз
Комментарии 1
В мире , Дональд Трамп , Администрация США , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
«Мы нация воров и убедили в этом весь мир»
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Украина перекрыла доступ в Крым
01:19
Украина перекрыла доступ в Крым
В мире Конфликты
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
00:55
Названа причина смерти девочки в монастыре на Урале
Происшествия
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
00:16
Скандал с ЧВК в Минске: Захарова сообщила о провокации
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение