«Мы не забудем этого»: Трамп обвинил КНР в пандемии

"Мы создали величайшую экономику в мировой истории, потом Китай выпустил эту чуму (так Трамп называет новый коронавирус — прим. ТАСС) — по своей некомпетентности или по другим причинам, но она вырвалась. Она не ворвалась в Китай, но она просочилась в США, в Европу и множество других стран — 188 стран. Мы не забудем этого", — сказал американский лидер.