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Трамп пообещал, что США не забудут о распространении коронавируса на весь мир из Китая 

ТАСС 1 час назад
«Мы не забудем этого»: Трамп обвинил КНР в пандемии
Фото: Reuters
Соединенные Штаты не забудут, что источником распространения нового коронавируса на весь мир был Китай. С таким утверждением американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в штате Огайо. Трансляцию его выступления вели новостные телеканалы.

"Мы создали величайшую экономику в мировой истории, потом Китай выпустил эту чуму (так Трамп называет новый коронавирус — прим. ТАСС) — по своей некомпетентности или по другим причинам, но она вырвалась. Она не ворвалась в Китай, но она просочилась в США, в Европу и множество других стран — 188 стран. Мы не забудем этого", — сказал американский лидер.

Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.
Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC , Китай , США
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