Оппозиционеры устроили шествие в центре Минска 

Несколько тысяч оппозиционеров устроили шествие в центре Минска. К таким действиям их призвали лидеры объединённого штаба и кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Митингующие скандировали лозунги и ждали своих лидеров на протяжении нескольких часов. Спустя некоторое время со стороны бульвара Шевченко появилась руководитель штаба Бабарико Колесникова. Её поприветствовали бурными аплодисментами и автомобильными гудками. Она прошла вокруг сквера и пообщалась со сторонниками. Последние продолжили шествие по бульвару Шевченко и свернули на улицу Веры Хоружей.

Сотрудники правоохранительных органов не стали вмешиваться в происходящее.

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как писал NEWS.ru, нынешний президент республики Александр Лукашенко заявил, что не представляет себя в иной роли, чем президент.