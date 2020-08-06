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Оппозиционеры устроили шествие в центре Минска 

News.ru 33 минуты назад
Оппозиционеры устроили шествие в центре Минска
Фото: РИА Новости
Несколько тысяч оппозиционеров устроили шествие в центре Минска. К таким действиям их призвали лидеры объединённого штаба и кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Митингующие скандировали лозунги и ждали своих лидеров на протяжении нескольких часов. Спустя некоторое время со стороны бульвара Шевченко появилась руководитель штаба Бабарико Колесникова. Её поприветствовали бурными аплодисментами и автомобильными гудками. Она прошла вокруг сквера и пообщалась со сторонниками. Последние продолжили шествие по бульвару Шевченко и свернули на улицу Веры Хоружей.
Сотрудники правоохранительных органов не стали вмешиваться в происходящее.
Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.
Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.
Как писал NEWS.ru, нынешний президент республики Александр Лукашенко заявил, что не представляет себя в иной роли, чем президент.
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Комментарии
В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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