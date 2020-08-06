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Трамп обвинил Байдена в оскорблении афроамериканцев 

РИА Новости 1 час назад
Трамп обвинил Байдена в оскорблении афроамериканцев
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Трамп обвинил своего потенциального соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена в оскорблении афроамериканцев.

"Сегодня утром Джо Байден совершенно унизил и оскорбил … (афроамериканцев — ред.), то, что он сказал — невероятно. Не знаю, что с ним происходит, но он сделал очень оскорбительное заявление", — сказал Трамп журналистам Белого дома.

Ранее в четверг журналист телеканала CBS спросил Байдена в эфире, проходил ли он тест на когнитивные способности. До этого действующий президент Трамп многократно публично указывал на возраст своего соперника (Байдену 77 лет, Трампу — 74) и выражал сомнение в его умственной пригодности на президентский пост. Трамп также хвастался, что прошел соотвествующий тест и показал очень хорошие, по его словам, результаты.
Вопрос журналиста-афроамериканца вызвал крайнее раздражение Байдена.

"Нет, я не проходил тест. Почему я должен проходить такой тест? Ну что вы!" — сказал Байден. "Это то же самое, как спросить Вас перед эфиром, сдали ли Вы тест на кокаин. Что думаете, а? Вы нарик?" — горячился политик.

Позднее представитель предвыборной кампании Байдена заявил изданию POLITICO, что заданный журналистом вопрос "заслуживал ответа, который продемонстрировал его абсурдность".
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , CBS
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