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Лукашенко: Россия и Белоруссия подарили Украину Западу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 26 минут назад
«Подарили Западу Украину»
Фото: Reuters
Уход Украины под влияние Запада может привести к размещению на ее территории американских ракет, и тогда «будет жарко» в любой момент можно получить оттуда «залп ракет», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Когда был здесь Майк Помпео, я ему задал прямой вопрос: Майк, мы с Путиным тебе не подарили Украины. Он засмеялся: «А что вы имеете в виду, господин президент?» А я имею в виду, что вам ракеты средней дальности не надо в Германии, Польше и Румынии размещать сейчас, вы ведь можете договорится сейчас и с Украиной. Агрессор же напал, вот и разместите там, и нам будет очень жарко, и России тоже будет очень жарко», — передает РИА «Новости» его слова.

Лукашенко также отметил, что Россия и Белоруссия «своими руками Западу подарили то, что им не принадлежит и не должно было принадлежать» — Украину, откуда «сегодня можем получить в любой момент залп ракет».
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Также Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является хорошим человеком, но он вряд ли преуспеет в управлении государством.
Кроме того, глава Белоруссии сообщил, что ответственность за потерю Крыма лежит по большей части на самой Украине.
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Комментарии 7
В мире , Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , СНГ , США , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , РИА Новости
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