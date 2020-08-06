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ОБСЕ впервые с 2015 года не зафиксировала нарушений перемирия в Донбассе 

ИА Regnum и ещё 2 44 минуты назад
В Донбассе впервые не нарушили режим прекращения огня
Фото: ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донбассе впервые за время систематического сбора данных, который ведётся с 1 марта 2015 года. Об этом говорится в публикованном 6 августа отчёте миссии за предыдущие сутки.

«Впервые с того времени, как миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня», — сообщили в ОБСЕ.

При этом за последние десять дней, согласно данным миссии, было зафиксировано в общей сложности 251 нарушение «режима тишины». В ОБСЕ напомнили, что 22 июля в ходе видеоконференции трёхсторонней контактной группы было согласовано введение дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения.
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В мире , Конфликты , Украина , ОБСЕ
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