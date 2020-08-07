Лукашенко пожаловался на неискренность Порошенко 

Порошенко он назвал «настоящим дипломатом». Экс-президент Украины, по словам Лукашенко, «если надо сказать так, скажет так», но «если надо через полдня сказать наоборот, скажет наоборот».

Как заявил глава Белоруссии, такова, «к сожалению, суть нынешней дипломатии», передает РИА «Новости».

«И так и сяк, без искренности и прочее», — заявил он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.