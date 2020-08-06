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Лукашенко раскрыл причины отказа признать независимость Южной Осетии и Абхазии 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
Лукашенко объяснил отказ признать Южную Осетию и Абхазию
Фото: Lenta.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказаться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии в 2008 году ему посоветовал верховный представитель ЕС по внешней политике Хавьер Солана. Трансляция интервью главы государства украинскому журналисту Дмитрию Гордону доступна на YouTube.
По словам Лукашенко, Солана пригрозил, если это будет сделано, Белоруссию отключат от расчетов по международной межбанковской системе SWIFT.

«Через некоторое время я встречаюсь с [российским президентом] Дмитрием Медведевым и он поднимает этот вопрос о признании. Он правильно поставил вопрос, мы союзники, мы то, мы это. Я ему говорю, Дим, я сейчас подписываю указ, но первое, второе, пятое, восьмое, десятое. Вы подписываете указ и гарантируете мне это — с учетом отключения SWIFT. Он мне говорит, вы знаете, что это в основном экономические вопросы, а этим у нас занимается правительство», — пожаловался он на то, что Россия уклонилась от возмещения Белоруссии потерь от возможных экономических санкций.

Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии Россией в августе 2008 года подписал тогдашний президент России Дмитрий Медведев после неудачной попытки Тбилиси вернуть Южную Осетию под свой контроль. Независимость Южной Осетии признали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. Белоруссия независимость Абхазии и Южной Осетии не признает.
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Комментарии 2
В мире , Дмитрий Медведев , Хавьер Солана , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , ЕС , Абхазия , Южная Осетия
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