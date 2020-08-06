Лукашенко объяснил отказ признать Южную Осетию и Абхазию

По словам Лукашенко, Солана пригрозил, если это будет сделано, Белоруссию отключат от расчетов по международной межбанковской системе SWIFT.

«Через некоторое время я встречаюсь с [российским президентом] Дмитрием Медведевым и он поднимает этот вопрос о признании. Он правильно поставил вопрос, мы союзники, мы то, мы это. Я ему говорю, Дим, я сейчас подписываю указ, но первое, второе, пятое, восьмое, десятое. Вы подписываете указ и гарантируете мне это — с учетом отключения SWIFT. Он мне говорит, вы знаете, что это в основном экономические вопросы, а этим у нас занимается правительство», — пожаловался он на то, что Россия уклонилась от возмещения Белоруссии потерь от возможных экономических санкций.

Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии Россией в августе 2008 года подписал тогдашний президент России Дмитрий Медведев после неудачной попытки Тбилиси вернуть Южную Осетию под свой контроль. Независимость Южной Осетии признали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. Белоруссия независимость Абхазии и Южной Осетии не признает.