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В Госдепартаменте подтвердили обещание раздать 10 миллионов россиянам 

Lenta.ru и ещё 8 33 минуты назад
10 миллионов россиянам: Госдеп подтвердил обещание
Фото: Reuters
В Госдепартаменте США подтвердили информацию о том, что ведомство проводило СМС-рассылку среди граждан России. Об этом РИА Новости рассказал представитель Госдепа.
Жителям России действительно предлагали раздать 10 миллионов долларов, фактически пытаясь подкупить за информацию о вмешательстве Москвы в американские выборы. Представитель Госдепа рассказал, что рассылка СМС проходила в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию»). Если получатели сообщений не уверены в том, откуда они пришли, то могут обратиться к представителям программы, пояснил источник ведомства.
О том, что жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США, стало известно 6 августа.
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В тот же день госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале программы Rewards for Justice. Он пообещал, что Вашингтон выплатит сумму за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы. Помпео упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренно действующих лиц.
Представитель российского МИД Мария Захарова посчитала, что если США и правда начнут платить каждому до 10 миллионов долларов за подобную информацию, то сайт Госдепартамента «ляжет от доносов на соседей».
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В мире , США , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , РИА Новости , Москва
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