Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае ввели карантин после смерти человека от чумы 

Российская Газета и ещё 3 40 минут назад
В китайском автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны один человек скончался от кишечной формы чумы. Это произошло в уезде Дархан-Муминган городского округа Баотоу. О заболевании со смертельным исходом сообщил местный комитет здравоохранения.
В настоящий момент изолированы 35 человек, контактировавшие с заболевшим. В районе введен режим повышенной эпидемиологической опасности, который продлится до конца года, поскольку власти опасаются возникновения локальных вспышек чумы.
Главным источником заражения в данном регионе является употребление в пищу мяса и внутренностей сурков, зачастую без термической обработки.
Российская Газета: последние новости
Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее пандемии коронавируса" Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее пандемии коронавируса" Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана Эксперт назвал возможные причины взрыва в порту Бейрута Эксперт назвал возможные причины взрыва в порту Бейрута
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение