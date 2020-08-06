Трамп назвал срок появление вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп предрек возможное появление вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 уже к президентским выборам, назначенным на 3 ноября этого года. Об этом сообщает Reuters.

Это утверждение прозвучало в беседе главы США с журналистом Геральдо Ривьерой в эфире его радиопередачи. В ответ на соответствующий вопрос Трамп заявил, что вакцина может появиться куда раньше, чем в конце года.

Когда ведущий уточнил, случится ли это к 3 ноября, президент ответил:

«Я думаю, с некоторой долей вероятности это возможно и до них, но вообще — примерно в этот момент».

Ранее сообщалось, что некоторые медики опасаются влияния Трампа на это вопрос: они считают, что ради выборов он может давить на создателей вакцины, отчего ее качество будет ниже, чем могло бы быть.