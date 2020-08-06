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Трамп предрек появление вакцины от коронавируса к президентским выборам 

Lenta.ru и ещё 9 48 минут назад
Трамп назвал срок появление вакцины от коронавируса
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Президент США Дональд Трамп предрек возможное появление вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 уже к президентским выборам, назначенным на 3 ноября этого года. Об этом сообщает Reuters.
Это утверждение прозвучало в беседе главы США с журналистом Геральдо Ривьерой в эфире его радиопередачи. В ответ на соответствующий вопрос Трамп заявил, что вакцина может появиться куда раньше, чем в конце года.
Когда ведущий уточнил, случится ли это к 3 ноября, президент ответил:

«Я думаю, с некоторой долей вероятности это возможно и до них, но вообще — примерно в этот момент».

Ранее сообщалось, что некоторые медики опасаются влияния Трампа на это вопрос: они считают, что ради выборов он может давить на создателей вакцины, отчего ее качество будет ниже, чем могло бы быть.
США, Великобритания, Евросоюз и Япония уже зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса, несмотря на то что действующая формула еще не создана. Аналитики высказывают опасение, что доз не хватит на 7,8 миллиарда человек, и остальные, менее богатые страны окажутся «последними в очереди» на получение вакцины. Еще одним препятствием для быстрой глобальной иммунизации является то, что для выработки иммунитета, вероятно, потребуется не одна, а две дозы.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , ЕС , США
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