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Еще одна страна разрешила въезд россиянам с 7 августа 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
С 7 августа российским туристам разрешен въезд без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Черногории пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», ранее Национальный координационный орган Черногории по инфекционным болезням принял решение, что гражданам России и Азербайджана будет разрешен въезд в страну «без дополнительных условий», что вызвало возмущение консула Украины.
По данным пресс-службы черногорского кабинета министров, уже опубликован список стран, чьи резиденты могут с 7 августа, свободно въезжать в Черногорию.

«В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», — отметили в пресс-службе.

В мире , Видео , ИТАР-ТАСС , Черногория
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