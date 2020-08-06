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С 7 августа российским туристам разрешен въезд без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Черногории пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», ранее Национальный координационный орган Черногории по инфекционным болезням принял решение, что гражданам России и Азербайджана будет разрешен въезд в страну «без дополнительных условий», что вызвало возмущение консула Украины.

По данным пресс-службы черногорского кабинета министров, уже опубликован список стран, чьи резиденты могут с 7 августа, свободно въезжать в Черногорию.