Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской 

RT на русском и ещё 6 33 минуты назад
Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске
Фото: Reuters
Избирательный штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщил об отмене предвыборного митинга, который был запланирован на 6 августа в парке Дружбы народов в Минске.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу её избирательного штаба.
В пресс-службе заявили, что на электронную почту Тихановской пришло уведомление о празднике железнодорожных войск в парке Дружбы народов, где планировался митинг.

«Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска так же, как в Слуцке и Солигорске», — указано в сообщении.

В штабе Тихановской добавили, что «не будут провоцировать людей».
Ранее глава избирательного штаба Тихановской Мария Мороз заявила, что её возили в отдел по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом белорусского МВД «для беседы». Мороз рассказала, что её предупредили об ответственности в случае массовых беспорядков.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
RT на русском: последние новости
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии
В мире , МВД , РИА Новости , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Россия без Белоруссии: что будет с нашей обороной?
Россия без Белоруссии: что будет с нашей обороной?
Прекратите стон: «Наши пролюбили-потеряли Белоруссию!»
Прекратите стон: «Наши пролюбили-потеряли Белоруссию!»
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение