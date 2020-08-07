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В США за сутки выявили более 59 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
В США за сутки выявили более 59 тысяч случаев коронавируса
Фото: © REUTERS/Alkis Konstantinidis
В США за прошедшие сутки зафиксировали более 59 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что общее число случаев коронавируса в стране достигло 4 884 406.
Количество летальных исходов превышает 160 тыс.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.
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В мире , Николай Брико , Дональд Трамп , Минздрав РФ , США
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