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Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами 

Общественная служба новостей 4 часа назад
Лукашенко заявил о задержании людей с паспортами США
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных во время избирательной кампании в стране есть люди с американскими паспортами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, они «женатые на американках, работающих в Госдепе».

«По словам президента, в Беларуси уже задержано немало людей, которые — и это уже доказано — ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК», — говорится в сообщении.

До этого Лукашенко пригрозил не запугивать Минск. Об этом писала Общественная служба новостей.
На выборах президента в Белоруссии 13 процентов уже проголосовали досрочно. Подобным образом можно сделать свой выбор в период с 4 по 8 августа.
Сообщение Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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В мире , Александр Лукашенко , Госдеп США
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