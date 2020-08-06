Лукашенко заявил о задержании людей с паспортами США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных во время избирательной кампании в стране есть люди с американскими паспортами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, они «женатые на американках, работающих в Госдепе ».

«По словам президента, в Беларуси уже задержано немало людей, которые — и это уже доказано — ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК», — говорится в сообщении.

До этого Лукашенко пригрозил не запугивать Минск. Об этом писала Общественная служба новостей.

На выборах президента в Белоруссии 13 процентов уже проголосовали досрочно. Подобным образом можно сделать свой выбор в период с 4 по 8 августа.

Сообщение Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".