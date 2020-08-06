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Лукашенко — украинцам: Я бы воевал за Крым 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
«Я бы воевал за Крым»: Лукашенко дал совет украинцам
Фото: Reuters
Главный редактор украинского новостного сайта «Гордон» Алеся Бацман опубликовала анонс интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко журналисту Дмитрию Гордону.
На своей странице в Facebook Бацман написала: «Для затравки дам вам несколько любопытных цитат президента Белоруссии. (Пересказываю максимально близко к оригиналу).

— Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб.


— Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!


— У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович.


— Никогда с территории Беларуси не придут на Украину россияне.


— „Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?“ „Кажется“, — ответил мне Шойгу.


— Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем».

Бацман добавила, что это «только вершина заявлений из двух с половиной часового интервью».
Напомним, украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы белорусский президент назвал своего 15-летнего сына Николая «оппозиционно настроенным» человеком и пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе.
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Комментарии 13
В мире , Владимир Зеленский , Наталья Поклонская , Алеся Бацман , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , СБУ , Республика Крым
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