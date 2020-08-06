«Я бы воевал за Крым»: Лукашенко дал совет украинцам

— Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб.

— Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!

— У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович.

— Никогда с территории Беларуси не придут на Украину россияне.

— „Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?“ „Кажется“, — ответил мне Шойгу.

— Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем».