Зеленский прокомментировал ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что режим тишины в Донбассе будет соблюдаться.
«Мы боремся за то, чтобы этот режим тишины не нарушался», — цитирует РИА Новости Зеленского.
Он отметил, что не может ничего гарантировать и что не всё зависит от украинской стороны.
«Будем и дальше держать кулаки», — добавил украинский президент.
23 июля Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.