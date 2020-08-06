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Привёзший в Бейрут селитру капитан рассказал, как его обманул заказчик 

News.ru 1 час назад
Бывший капитан Борис Прокошев, привёзший в 2014 году в Бейрут груз селитры, взорвавшейся 5 августа, рассказал, как владелец судна бизнесмен Игорь Гречушкин бросил команду на год без денег и продовольствия в порту.
Своей историей он поделился в интервью изданию «Сибирь. Реалии», внесённому Минюстом РФ в список выполняющих функции иностранного агента. По его словам, в 2013 году он принял предложение поработать капитаном на судне Rhosus, принадлежавшем бизнесмену Игорю Гречушкину. Когда Прокошев прибыл на борт судна, оно стояло в Турции. Его удивила смена всего состава экипажа. Предыдущий капитан заверил его в том, что всё хорошо.

Капитан оказался мерзавец, ничего мне не сказал о том, что экипаж уходит из-за невыплаты зарплат. И они все быстро слиняли, — поделился Прокошев.

Оказалось, что предыдущий экипаж не получал зарплату в течение четырёх месяцев.
Прокошеву предстояло доставить груз в Мозамбик. В греческом Пирее Гречушкин заказал всё необходимое для совершения рейса, однако при получении вернул заказ поставщикам, объяснив это отсутствием денег.
В Бейруте бизнесмен уговаривал капитана взять на борт дополнительный груз — тяжёлую технику. Прокошев отказался, так как машины нельзя ставить на крышки люков трюма. Тогда Гречушкин сказал идти на Кипр в Ларнаку. Однако осуществить это не удалось: судно арестовали власти Ливана за неуплату портового сбора. Кроме того, члены экипажа начали забастовку и отказались куда-либо идти. Причиной послужило то, что команда узнала о неуплате зарплат предыдущему составу. Вскоре часть команды покинула Ливан, однако капитану, старшему механику, третьему механику и боцману приказали оставаться на судне.

И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрёк на голод. Кормил нас порт, — рассказал Прокошев.

Капитан неоднократно писал письма президенту РФ Владимиру Путину, но ему отвечали, что обращения направлены в МИД.

Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали, — заявил Прокошев.

Застрявшим в порту россиянам пришлось самим продать топливо с судна. На вырученные деньги они наняли адвоката, который подал в суд на ливанские власти, которые не имели права держать их на арестованном судне. Благодаря этому россиянам в итоге разрешили уехать.
Дорогу до Одессы Гречушкин морякам оплатил, однако остался должен работникам денег: капитану — $60 тыс., остальным — от $10 тыс. до $50 тыс. в зависимости от должности и профессии.

Я знаю, что когда он погрузил эту селитру в Батуми, ему дали миллион долларов за перевозку. Мне так сказал предыдущий капитан. И вдруг у него через месяц кончились деньги, — рассказал бывший капитан Rhosus.

По его словам, бизнесмен просто решил бросить судно и команду в порту, а полученные деньги прикарманить. При этом судиться с Гречушкиным Прокошев не намерен, так как считает это бесполезным занятием.
Ранее NEWS.ru писал о том, что владелец судна Rhosus, груз с которого мог взорваться в порту Бейрута, не понесёт ответственности за случившееся. Такое мнение выразил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
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Комментарии 18
В мире , Видео , Владимир Путин , МИД , Минюст РФ , Бейрут , Мозамбик , Турция
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