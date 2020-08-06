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Известный архитектор погиб при взрыве в Бейруте

Lenta.ru
1 час назад
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Известный французский архитектор, основатель бюро Jean-Marc Bonfils Architects Жан-Марк Бонфис погиб при взрыве в Бейруте, произошедшем вечером 4 августа. Еще 24 француза пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные французских властей.
Известный архитектор погиб при взрыве в Бейруте
Фото: Mohamed Azakir / ReutersMohamed Azakir / Reuters
«Французский архитектор Жан-Марк Бонфис погиб в ужасной катастрофе в Бейруте, — написала в Twitter министр культуры Франции Розелин Башло. — Я отдаю должное главному труду его жизни, такому как восстановление исторических зданий, разрушенных войной в Ливане. Франция и Ливан вместе оплакивают его гибель».
Жан-Марк Бонфис реализовал несколько крупных проектов во Франции, включая проект строительства самого крупного европейского гольф-комплекса с двумя отелям и 900 жилыми домами. Он стал одним из победителей конкурса на редевелопмент центрального района Бейрута. Разработанный архитектором план размещен на сайте бюро Jean-Marc Bonfils Architects.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 5 тысяч человек, обнаружены тела более сотни погибших. В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры.
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В мире,Происшествия,РИА Новости,Бейрут,Франция
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