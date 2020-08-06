Известный архитектор погиб при взрыве в Бейруте

Жан-Марк Бонфис реализовал несколько крупных проектов во Франции, включая проект строительства самого крупного европейского гольф-комплекса с двумя отелям и 900 жилыми домами. Он стал одним из победителей конкурса на редевелопмент центрального района Бейрута. Разработанный архитектором план размещен на сайте бюро Jean-Marc Bonfils Architects.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 5 тысяч человек, обнаружены тела более сотни погибших. В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры.