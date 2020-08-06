Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко рассказал о войне против белорусов 

Павел Тиунов и ещё 7 8 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии идёт гибридная война, в которой точно не известны соперники, сообщает БелТа. Поэтому, по словам главы государства, «пакостей» нужно ждать со всех сторон.
Громкое заявление белорусский лидер сделал на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании. Лукашенко указал руководству МВД на необходимость плотной работы с населением страны, поскольку это способствует задержанию провокаторов.
По словам президента, в стране еще много злоумышленников, но силовики не знают, «кто они»: это могут быть американцы, «натовцы», украинцы или «восточные братья».

«Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем», — резюмировал Лукашенко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии заявил, что не допустит «майдан» в Минске, который планируется на 9 и 10 августа.
В мире , Видео , Украина , Александр Лукашенко , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российском консульстве хотели устроить теракт
В российском консульстве хотели устроить теракт
Кипр уничтожил запасы селитры
Кипр уничтожил запасы селитры
В Италии объявлен «красный» уровень опасности в 14 городах
В Италии объявлен «красный» уровень опасности в 14 городах
«Лукашенко пытается подвесить Москву на крючок»
«Лукашенко пытается подвесить Москву на крючок»
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
00:59
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение