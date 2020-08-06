Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии идёт гибридная война, в которой точно не известны соперники, сообщает БелТа. Поэтому, по словам главы государства, «пакостей» нужно ждать со всех сторон.

Громкое заявление белорусский лидер сделал на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании. Лукашенко указал руководству МВД на необходимость плотной работы с населением страны, поскольку это способствует задержанию провокаторов.

По словам президента, в стране еще много злоумышленников, но силовики не знают, «кто они»: это могут быть американцы, «натовцы», украинцы или «восточные братья».

«Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем», — резюмировал Лукашенко.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии заявил, что не допустит «майдан» в Минске, который планируется на 9 и 10 августа.