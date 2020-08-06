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Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента 

Lenta.ru и ещё 2 38 минут назад
Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США. Как сообщает Znak.com, в сообщениях россиянам предлагают эти деньги за информацию о вмешательстве в американские выборы.
telegram-канал @zhukov_online
По их данным, подобные СМС публикуют жители разных городов России. Среди них и депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. В Telegram-канале он опубликовал скриншот подобного сообщения.

«Госдеп США предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь», — говорится в тексте.

Ссылка в сообщении ведет на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию». По одноименному хэштегу, Election_Reward, в Twitter опубликованы десятки сообщений программы ведомства на разных языках мира, в том числе и на русском.
В Znak.com отметили, что сообщение пришло россиянам через программу CentrSoobsh — сервис, который обычно используют для рассылки спама или фальшивых СМС с целью взлома аккаунтов мошенниками.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале этой программы. Он пообещал, что Вашингтон выплатит сумму за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы. Помпео упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренно действующих лиц.
Представитель российского МИД Мария Захарова посчитала, что если США и правда начнут платить каждому до 10 миллионов долларов за подобную информацию, то сайт Госдепартамента «ляжет от доносов на соседей».
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Комментарии 32
В мире , Видео , Мария Захарова , Тимофей Жуков , МИД , Госдеп США
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