Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США . Как сообщает Znak.com, в сообщениях россиянам предлагают эти деньги за информацию о вмешательстве в американские выборы.

telegram-канал @zhukov_online

По их данным, подобные СМС публикуют жители разных городов России. Среди них и депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков . В Telegram-канале он опубликовал скриншот подобного сообщения.

«Госдеп США предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы США. Если у вас есть информация, обращайтесь», — говорится в тексте.

Ссылка в сообщении ведет на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию». По одноименному хэштегу, Election_Reward, в Twitter опубликованы десятки сообщений программы ведомства на разных языках мира, в том числе и на русском.

В Znak.com отметили, что сообщение пришло россиянам через программу CentrSoobsh — сервис, который обычно используют для рассылки спама или фальшивых СМС с целью взлома аккаунтов мошенниками.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале этой программы. Он пообещал, что Вашингтон выплатит сумму за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы. Помпео упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренно действующих лиц.