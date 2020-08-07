Японцы в ярости из-за открытия центра МЧС на Курилах

Японских пользователей Сети возмутила церемония открытия аварийно-спасательного центра МЧС России, которая прошла 5 августа на курильском острове Кунашир.

Церемония открытия центра состоялась 5 августа, об этом, в частности, сообщил японский портал Yahoo News Japan. Рядом с центром установлена памятная плита, на которой высечены слова императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен".

Россия , уверены комментаторы статьи на Yahoo News Japan, снова показала, что так называемые "северные территории" принадлежат ей.

"На возврат островов можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействовать в дружественном ключе", — написал IKS.

"Дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики", — выразил мнение dda.

"Ничего нельзя поделать с тем, что Южные Курилы находятся под контролем России", — отмечает sah.

"Нет никаких шансов, что острова вернутся, пока Россию не уничтожит стихийное бедствие", — заявил deu.

"Если Япония на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие", — считает Asa.

Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.