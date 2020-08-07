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«Курилы не вернутся, пока Россию не уничтожит бедствие» 

Артём Кульша и ещё 2 44 минуты назад
Россия не вернет Японии Курильские острова, пока Токио не обзаведется ядерным оружием. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил один из японских пользователей интернета.
Вчера, как сообщал «Рамблер», министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев открыл на острове Кунашир южной группы островов Курильского архипелага Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Он оснащен современной техникой, комплексами наблюдения за геодинамическими процессами и новейшими системами мониторинга и прогнозирования метеообстановки.
В тот же день Министерство иностранных дел (МИД) Японии направило в посольство России в Японии представление в связи с тем, что посещение министрами России Курил неприемлемо, потому что противоречит позиции японского правительства в отношении этих территорий. Российское посольство ответило, что считает неприемлемым заявление Японии, потому что Россия имеет право осуществлять на своей территории любую деятельность.

«Нет никаких шансов, что острова вернутся, пока Россию не уничтожит стихийное бедствие», — написал тем временем один из японских пользователей интернета.

Другой выразил уверенность, что Россия не вернет Японии Курилы, пока Токио не обзаведется ядерным оружием, другой — что просто не вернет. Еще один назвал дипломатию премьер-министра Японии Синдзо Абэ в отношении России одним из крупнейших провалов японской послевоенной политики.
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В мире , Видео , Политика , Синдзо Абэ , Евгений Зиничев , МИД
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