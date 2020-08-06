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Анджей Дуда принес присягу и во второй раз вступил в должность президента Польши 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Дуда второй раз стал президентом Польши
Фото: РИА Новости
Переизбранный на второй срок на пост президента Польши Анджей Дуда вновь вступил в должность главы государства. Торжественная церемония его инаугурации проходит в четверг в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента).
В соответствии с конституцией, Дуда произнес текст присяги перед Национальным собранием. "Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", — сказал он.
В церемонии инаугурации по традиции принимают участие депутаты и сенаторы, представители правительства, духовенства и вооруженных сил, дипломаты из разных стран. Многие политики от приглашения на это мероприятие отказались — кто-то по политическим соображениям, а некоторые из-за эпидемии коронавируса. В последние несколько дней появились сообщения о заражении этой инфекцией нескольких парламентариев.
В условиях эпидемии коронавируса церемония инаугурации проходит в парламенте с соблюдением усиленных санитарных мер. Большинство присутствующих вошли в здание в защитных масках, в том числе избранный президент и его супруга. Дуда — в маске черного цвета, а его супруга Агата — в белой, под цвет белого костюма.
Дуда одержал победу на очередных президентских выборах, которые состоялись в республике в июне — июле. Во втором туре голосования его кандидатуру поддержали 51,03% избирателей. Его конкурент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа" — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — завоевал 48,97% голосов. Оппозиция потребовала отменить результаты выборов, считая, что они были проведены нечестно.
Президентские выборы проводятся в Польше раз в пять лет. Один человек может занимать высшую в стране должность не более двух сроков. Дуда стал главой государства в 2015 году, опередив во втором туре Бронислава Коморовского, который был избран в 2010 году после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского. Ранее два срока подряд проработать на посту польского лидера удалось только Александеру Квасьневскому, который руководил республикой после Леха Валенсы в 1995-2005 годах.
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Комментарии
В мире , Анджей Дуда , Польша
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